Звезда вышла на связь с поклонниками после тяжелого наркоза

Певица Ирина Дубцова наконец вышла на связь с верными поклонниками – вела "сториз" прямо в стенах больницы, куда угодила из-за недуга. Оказалось, звезда вполне неплохо себя чувствует, но вот беда: ближайший концерт организаторы отменят.

Как правило, 39-летняя исполнительница особо не распространяется о проблемах со здоровьем – привыкла выстраивать позитив вокруг своей публичной персоны. Но тут решила сделать исключение, чтобы внести ясность.

Финалистка "Фабрики звезд" заявила, что никто не застрахован от проблем со здоровьем. У Ирины вовсе не ковид – она перенесла срочную операцию. Сейчас чувствует себя в полном порядке, однако концерт, запланированный на 4 февраля, придется перенести – на целый месяц вперед.

"Дату сообщим позднее", – сообщила погрустневшая звезда.



Оказывается, после пластической операции у Ирины возникли проблемы – врачи откладывать не стали и повторно совершили хирургическое вмешательство. Артистке сейчас непросто: Дубцовой хочется поплакать.

"Я – живой организм, который дал сбой", – написала Ирина.

Однако сама пациентка уверена: это лишь последствия тяжелого наркоза. Больше всего она хочет на ручки, молочный шоколад и клубнику, о чем призналась фолловерам.

Но звезда не падает духом: уверена, что в скором времени вновь вернется к любимой работе. К тому же, ее окружают любовью и заботой родные с друзьями.

А не так давно Дубцова поделилась в соцсетях фотографиями единственного сына: показала, как сейчас выглядит ее Артем, который учится в девятом классе.