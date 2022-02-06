Звезда объяснила, почему Примадонна обосновалась в замке

Станислав Садальский, выкладывающий отрывки из воспоминаний прозаиков, актеров и звезд отечественной сцены, недавно ознакомился с мемуарами Ирины Понаровской "Честно говоря", в которых нашел множество любопытных деталей. К примеру, кое-где автор прохаживается по видным представителям советской и российской эстрады.

В автобиографии певица атакует пером своих давних коллег. Понаровская хлестко бьет по Алле Борисовне Пугачевой, которую сравнивает с деревенским тютелем. Начинает с того, что каждого человека можно вывезти из селькой местности, однако сельскую местности из человека – увы, не всегда удается.

"Для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке", – приводит цитату из мемуаров певицы Садальский.

В комменатриях последовали жесткие споры, оханья и аханья. Нарисовался даже фронтмен "Машины времени" Андрей Макаревич, которого выпад автора явно не привел в восторг – народный артист наставительно заявил, что так вести себя некрасиво. Мол, кто-то добивается высот, и на него снизу пытаются "тявкать" из чувства зависти.

К слову, конфликт Понаровской и Пугачевой насчитывает не один год. Как-то Ирина дала интервью Шихман для ее канала "А поговорить?", где призналась, что с Аллой она очень тяжело общалась недавние годы. Звезде было не по нраву, что Примадонна вечно ее подкалывала на телевидении: "Кто же эта красивая женщина? Ирочка Понаровская!". А в душе певица переживала целую бурю и обижалась на такое отношение.

Ранее личный фотограф Примадонны Роман Родин показал, как выглядела Понаровская до пластики.