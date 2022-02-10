Звездная телесваха покорила не только сильный пол

Популярная российская телеведущая Лариса Гузеева разговорилась в эфире своей родной передачи с невестой, пообсуждав подарки от посторонних людей. Незамужняя дама призналась, что ей доводилось принимать знаки внимания от малознакомых ухажеров, уже когда она состояла в отношениях. Избранника это невероятно задело – молодой человек устроил сцену ревности.

Лариса же поинтересовалась, расхотела ли невеста после этой истории принимать подарки от посторонних. А затем сама вспомнила жуткую, по ее же собственным словам, историю.

Все началось еще с первых выпусков "Давай поженимся!". Год спустя оказалось, что у телесвахи появилась неизвестная ухажерка. Какая-то женщина дарила Ларисе на ее пул роскошные цветы, всевозможную посуду и даже свадебный плов из ресторана.

"Вот так влюбилась женщина. Страшное дело, на самом деле", – призналась Лариса.



Актриса поведала, что подарки от неизвестно откуда взявшейся поклонницы ее доводили до крайностей – Лариса рыдала. Но цветы все также появлялись, женщина продолжала настойчиво проявлять знаки внимания к Гузеевой.

Дело зашло еще дальше: влюбленная дама присылала ведущей уже брендовую одежду. И сердцеедка заявила, что пора все это прекратить.

"Прекратила очень жестко. Понимала – нельзя брать", – сообщила Лариса.

А недавно Гузееву затравили в социальных сетях за фразу, оброненную в ходе разговора с молодым айтишником, который пришел к ней в программу искать спутницу жизни. Программист сокрушался, что его любят за деньги, а не за богатый внутренний мир. Лариса же заявила, что мужчин с низким достатком любить не за что.