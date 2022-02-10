Создателям пришлось признать, что картина не претендует на историчность

Съемки многосерийных исторических картин – всегда крайне непростое дело как для сценаристов, так и художников по костюмам. Часто зрители критикуют работы за неполное соответствие достоверности. А между тем реальность искажается создателями картин не только из-за качества работы, но и по причине профессиональных издержек – во многом так сложилось и в полюбившемся многим "Великолепном веке".

В распоряжении историографов существуют сотни тысяч документов об Османской империи XVI века. Именно поэтому проследить за соответствием картины реальности того времени не составляет большого труда. И самый большой промах создателей сериала – Хюррем-султан, наложница, а затем и супруга Сулеймана Великого. Именно ей отводится роль центрального персонажа в картине.

По замыслу сценариста, будущая избранница падишаха оказывается в гареме тогда, когда у правителя в супругах Хасеки Махидевран-султан. В первых сериях ее величают Хасеки. А на самом деле Сулейман так стал называть Хюррем как любимую наложницу – наделил ее высоким статусом госпожи в гареме. Главнее только родительница самого султана, Валиде.

Критике подвергли и откровенность нарядов самих героинь – в картине Хюррем-султан расхаживает в платьях с глубоким вырезом. Напомним, место действия – исламская империя XVI века, где в действительности женщины ходили в закрытых одеждах. Да и в гарем посторонний не мог попасть. Любители исторических реалий чуть не вырывали себе глаза от такого зрелища.

Впрочем, таких вольностей в "Великолепном веке" довольно много. К примеру, по версии создателей картины, у падишаха и его жены родились пятеро детей, хотя у них было шестеро наследников.

За огрехи "Великолепный век" критиковал Эрдоган в свою бытность премьером. Команде же осталось лишь заявить, что картина не претендует на историческую достоверность.

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