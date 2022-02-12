Хасеки заставила женщин обратить внимание на неприятную правду

Хюррем-султан из "Великолепного века", которую сыграла Мерьем Узерли, осталась единственной супругой Сулеймана. Однако заплатила она за это немалую цену. Героиня ходила по головам неугодных и билась за свое место в жизни. А с ростом влияния прибавлялось и число ее недоброжелателей – в первую очередь, среди родственников султана.

Поначалу наложница вызывала у героев сериала жалость – скромная рабыня, которая любила султана, как и сотни других женщин. Такого мнения придерживалась и Хатидже-султан, сестра Сулеймана. Однако позже она в корне изменила отношение к Хюррем, которую возненавидела. Злилась не только из-за разрушения устоев самого герема – Сулейман отказался от остальных наложниц, а его избранница вышла замуж по любви.

Счастье Хюррем было красной тряпкой и для Шах-султан, и для Фатьмы, которые к своим избранникам не испытывали ничего, кроме презрения.

После кончины Сулеймана по правилам власть наследовал старший сын Мустафа, которому симпатизировали и Хатитдже с Шах, и Фатьма. Но Хюррем "продвигала" именно своих наследников. Так что многие действия с ее стороны можно списать на попытку защитить детей и обеспечить их будущим.

Хуже всего у Хюррем складывались отношения с Хатидже. Если остальные сестры держались по отношению к ней отстраненно-холодно, то та откровенно ненавидела жену брата. В первую очередь из-за того, что Хасеки Султан раскрыла той глаза на роман Ибрагима со служанкой, которая родила от него сына.

Ранее "Утро" рассказывало об основных претензиях критиков и поклонников сериала к "Великолепному веку" за декольтированные наряды и историческую недостоверность.