Мини-шорты и топ: 60-летняя ведущая "Первого канала" Андреева сразила подписчиков фигурой

Мини-шорты и топ: 60-летняя ведущая "Первого канала" Андреева сразила подписчиков фигурой
Екатерина Андреева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Звезда нырнула в ледяную воду

Екатерина Андреева проводит отпуск в Антарктиде и радует поклонников яркими публикациями. Так, в своем Instagram телеведущая продемонстрировала подписчикам идеальную фигуру. На фотографии Андреева сидит в черном кроп-топе и ярких коротких шортах на фоне океана и ледяных айсбергов, обнажив пресс и стройные ноги. Телеведущая написала, что после купания в Антарктическом океане ей нужно было срочно согреться в горячей ванне. 

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Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Поклонники восхитились внешним видом Андреевой и отметили, что она не выглядит на свой возраст – телеведущей недавно исполнилось 60 лет.

"Екатерина, вы в отличной физической форме", "Ритму вашей жизни можно только позавидовать", "Я не понимаю в чем секрет! Невозможно так выглядеть в этом возрасте", "Катя, каждый раз восхищаюсь", – подобными комментариями подписчики буквально завалили ведущую. 

Екатерина Андреева, помимо своей деятельности телеведущей, славится активным образом жизни и прекрасной внешностью, несмотря на возраст. Сама она признавалась, что не делает ничего сверхъестественного для поддержания фигуры и кожи. Андреева говорит, что придерживается правильного питания, каждое утро начинает с йоги, пробует различные спа-процедуры и, как заметно по кадрам из отпуска, любит моржевание. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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