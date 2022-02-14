Звезда нырнула в ледяную воду

Екатерина Андреева проводит отпуск в Антарктиде и радует поклонников яркими публикациями. Так, в своем Instagram телеведущая продемонстрировала подписчикам идеальную фигуру. На фотографии Андреева сидит в черном кроп-топе и ярких коротких шортах на фоне океана и ледяных айсбергов, обнажив пресс и стройные ноги. Телеведущая написала, что после купания в Антарктическом океане ей нужно было срочно согреться в горячей ванне.

Поклонники восхитились внешним видом Андреевой и отметили, что она не выглядит на свой возраст – телеведущей недавно исполнилось 60 лет.

"Екатерина, вы в отличной физической форме", "Ритму вашей жизни можно только позавидовать", "Я не понимаю в чем секрет! Невозможно так выглядеть в этом возрасте", "Катя, каждый раз восхищаюсь", – подобными комментариями подписчики буквально завалили ведущую.

Екатерина Андреева, помимо своей деятельности телеведущей, славится активным образом жизни и прекрасной внешностью, несмотря на возраст. Сама она признавалась, что не делает ничего сверхъестественного для поддержания фигуры и кожи. Андреева говорит, что придерживается правильного питания, каждое утро начинает с йоги, пробует различные спа-процедуры и, как заметно по кадрам из отпуска, любит моржевание.