Николаева забрали в психушку после выходки с зубной щеткой в заднем проходе - СМИ

Николаева забрали в психушку после выходки с зубной щеткой в заднем проходе - СМИ
Валерий Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Медики практически сразу приняли решение, осмотрев заключенного

Популярный российский актер Валерий Николаев, не так давно подравшийся в спецприемнике с сокамерником, спровоцировал агрессивное отношение со стороны заключенных. Журналистам сообщили, что артист вел себя неадекватно: выкрикивал фразы, стучал в дверь и убеждал всех, что является величайшим артистом.

Три дня назад, во время ужина, артист устроил перепалку с одним из выходцев ближнего зарубежья, оскорбив того на ровном месте. 27-летний мужчина не остался в долгу и облил лицо обидичка содержимым своей тарелки. Пришлось вмешаться сотрудникам спецприемника.

Николаеву предложили вызвать бригаду скорой помощи, однако актер отказался, заявив, что здесь нужны не медики, а сотрудники правоохранительных органов. Прибывшим полицейским мужчина стал излагать претензии, заявив, что трудовой мигрант из Таджикистана, обливший его супом, должен выплатить 20 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Администрация решила посадить Николаева в другую камеру. Однако эти меры ни к чему не привели: на следующие сутки артист решил поместить в задний проход зубную щетку и прошелся с предметом перед сокамерниками в обнаженном виде. Художественная акция сопровождалась гавканьем и хихиканьем автора.

Прибывшая бригада медиков практически сразу приняла решение о срочном переводе заключенного в психиатрическую клинику. 

Напомним, ранее сообщалось, что в результате перепалки с сокамерником Николаев получил до 40% ожогов тела – об этом заявлял сам заключенный. Однако позднее информация не подтвердилась. Медики не обнаружили у того ни ожогов, ни иных повреждений.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость339876
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Опустились, господа артисты. Опустились...
Гость341285
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Ну вот вам лицо и "ум" нашей творческой интеллигенции.
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