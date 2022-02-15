"Никогда не забуду": Бледанс рассказала о поведении Николаева до психушки

"Никогда не забуду": Бледанс рассказала о поведении Николаева до психушки
Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость срывал съемки своими выходками

Валерий Николаев был доставлен в психиатрическую клинику из спецприёмника, куда попал из-за вождения в состоянии опьянения. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва". 

В камере артист стал вести себя неадекватно. Медики выявили у звезды биполярное аффективное расстройство. Эвелина Бледанс дала свою оценку происходящему и вспомнила о работе с Николаевым.

"Никогда не забуду, как Николай сорвал съемки фестиваля цирка "Идол", который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно", – вспомнила Эвелина.

Телеведущая отметила, что однажды Николаев стал приглашенным гостем ее телешоу "Человек-невидимка", однако на съемках он появился в нетрезвом виде и грубил гостям передачи.

Бледанс подчеркнула, что очень сочувствует актеру и его семье и надеется, что специалисты помогут Валерию. Она не заостряет внимание на старых обидах. Звезда пожелала коллеге здоровья и скорейшего возвращения в кино.

Ранее стало известно, что Николаев спровоцировал агрессию со стороны заключённых в спецприемнике. 

Валерий заявил, что сосед по камере пролил на него кипящую воду, что привело к ожогам половины тела. Знаменитость требует от сокамерника 20 миллионов рублей за моральный ущерб и пластическую операцию.

В объяснительном письме Николаев написал, что у него нелегкая судьба, а его супруга, воспитывающая восьмимесячного малыша, получает очень маленькую пенсию.

Стоит отметить, что повреждений на теле актера обнаружено не было, а его жена Эльмира в комментарии прессе назвала ситуацию бредом.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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