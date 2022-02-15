Санитаты применили "стеснительные меры"

Популярный российский артист Валерий Николаев в настоящее время находится на лечении в столичной психиатрической больнице №1, сообщили журналистам в Общественной наблюдательной комиссии.

Сам пациент утверждает правозащитникам, что перед поступлением в больницу на него напал сокамерник. Однако никаких следов ожогов на теле артиста не обнаружено, хотя актер ранее утверждал, что сосед по камере облил его кипятком.

Однако у Валерия имеются ссадины в области кистей рук, а также небольшое покраснение левого века. Представители ОНК, тем не менее, сомневаются, что речь идет об ожогах.

Правозащитной организации Николаев сообщил, что шестью днями ранее его задержали за вождение транспортным средствами без водительских прав, Тогда же в СМИ появились данные, что в его моче обнаружили следы каннабиноидов. Сам артист утверждает, что это недоразумение, а следы каннабиноидов – наличие веществ, содержащихся в назначенных ему препаратах. Медики, однако, сообщили, что указанный состав в таковых лекарствах отсутствовал.

Врачи указывают, что пациента привезли из спецприемника из-за неуравношенного поведения, а на приемном покое санитары вынужденно применили "меры стеснения". 14 февраля суд вынес решение о принудительном лечении звезды российских сериалов.

О поведении Николаева не так давно поведала известная российская и украинская актриса Эвелина Бледанс, вспомнившая, что однажды на съемках "Идола" с Эдгаром Запашным Валерий ворвался на сцену к коллегам в нетрезвом виде и устроил потасовку.