"Так хочется еще пожить": Заворотнюк обратилась к близким

"Так хочется еще пожить": Заворотнюк обратилась к близким
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Знакомые актрисы дали комментарий о ее борьбе с раком

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", уже три года борется с раком мозга. Знакомые актрисы рассказали, кто все это время находится рядом с ней и поддерживает. Так, диктор Владимир Березин отметил, что самое активное участие принимает мама звезды, Валентина Заворотнюк. По его словам, женщина заботится о дочери на полную силу, что довольно тяжело для ее возраста. 

Другой знакомый Заворотнюк, режиссер "России 1" Андрей Пастушный, добавил, что сильно помогает и муж звезды. При этом он заявил, что актриса проявляет огромную силу воли в борьбе с болезнью. Он считает, что без личного стремления поправиться у Заворотнюк не получалось бы справляться с недугом, даже несмотря на то, что близкие "окружили ее своей заботой". 

Комментарий также дал и режиссер Анатолий Демидов. Он рассказал, что у актрисы недавно было улучшение самочувствия. В тот период Заворотнюк сказала близким: "Так хочется еще пожить!". 

Напомним, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк практически не дает никаких комментариев о самочувствии женщины. Кроме того, они делают так, чтобы в социальных сетях не появлялись фотографии Заворотнюк. Однако периодически друзья и знакомые актрисы сообщают о том, как протекает болезнь. Так, недавно Николай Цискаридзе рассказал о самочувствии Заворотнюк и прокомментировал слухи касательно потери голоса актрисы. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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