По слухам, тревожные "звоночки" стали поступать еще задолго до рождения третьего ребенка

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк уже третий год лечится от рака. Многие медики полагают, что онкологическое заболевание вызвано третьей беременностью звезды, которая решила родить ребенка на пятом десятке. Однако знакомые утверждают, что тревожные сигналы появились куда раньше.

Хотя до сих пор звучат экспертные комментарии, что процедура ЭКО спровоцировала развитие глиобластомы в организме артистки, те, кто работал с Заворотнюк, уверены: все началось еще до рождения ребенка. К примеру, на съемках "Моей прекрасной няни" Насте вызывали медиков, потому что она часто падала в обморок.

Гример рассказала, что примерно десять лет назад вся съемочная площадка тревожилась из-за состояния звезды. Частые переработки сильно сказывались на состоянии Насти. Она приходила с головной болью и жаловалась на головокружение. Многие просто все списывали на диету и утомляемость.

Но был еще один тревожный знак – макияж доставлял актрисе неудобства. Она требовала, чтобы всю работу выполняли новыми кисточками. Но от аллергических реакций с воспалением это не спасало.

Хуже всего на тот момент у Заворотнюк выглядела шея – напоминала "печеное яблоко", что сильно бросалось в глаза на фоне подтянутого лица.

"Такую шею видела у Фриске, когда она ко мне близко подошла. Сейчас из-за такой ассоциации холодею от ужаса", – призналась гример.

А недавно СМИ выяснили, что звезду "Моей прекрасной няни" всячески поддерживает мама Валентина, которая не смыкает глаз перед больной дочерью. Да и в целом семья заботится об Анастасии, как может.