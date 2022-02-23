Нужно было действовать раньше: онколог вынес Заворотнюк неутешительный диагноз

Нужно было действовать раньше: онколог вынес Заворотнюк неутешительный диагноз
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артистка прогадала момент

Популярная российская киноактриса Анастасия Заворотнюк вот уже несколько лет не выходит на связь из-за глиобластомы головного мозга. Звездные хроники пестрят новостями то об улучшении, то об ухудшении состояния знаменитости. А сама Настя всеми силами борется за свою жизнь вместе с семьей.

Один из специалистов решил прокомментировать ситуацию с актрисой. Онколог Владимир Филимонов указал, что, по ряду данных, еще несколько лет назад, задолго до рождения трехлетней Милы, у звезды уже наблюдались определенные признаки в виде припухлостей в области лица и шеи. Однако тогда особого внимания никто на это не обращал.

Тот момент, полагает специалист, был ключевым. Если бы семья приняла все необходимые меры, с высокой долей вероятности победила бы болезнь. Ранняя диагностика позволяет увеличить шанс на излечение от раковой опухоли до 95%.

Онколог под внешними признаками имеет в виду тревожные симптомы, описанные гримером Заворотнюк – женщина рассказывала журналистам, что на съемках Настя падала в обморок и приходила на работу  с опухшим лицом. А ее шея напоминала "печеное яблоко".

Речь идет о вполне определенной картине, полагает медик.

"Это так называемый синдром малых признаков. Они могут говорить об онкологии", – заявил Филимонов в интервью для Popcornnews.

Теперь же, утверждает издание со ссылкой на специалиста, есть основания полагать, что шанс для Заворотнюк упущен.

Недавно стало известно, что активнее всего помогает Анастасии мама, Валентина Заворотнюк. Женщина постоянно находится рядом с дочкой и не отходит ни на шаг, несмотря на немолодые годы. Постоянно помогает и супруг Петр Чернышев. 

Источник: Popcornews • Требует проверки
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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