Почему Гордон и Барановская ругаются с гостями "Мужского/Женского": объяснил Первый канал

Почему Гордон и Барановская ругаются с гостями "Мужского/Женского": объяснил Первый канал
Кадр youtube.com
Руководство вступилось за своих главных фаворитов

Гости популярного российского телешоу "Мужкое/Женское" на Первом канале временами вступают в некоторые разногласия с ведущим дуэтом программы – Александром Гордоном и Юлией Барановской. Об этом журналистам поведали представители федерального телеканала.

Конфликт, прежде всего, вызван характером самого формата шоу – программа затрагивает остросоциальную тематику. Фактически руководство "Первого" пытается в эфире воззвать виновников тяжелой ситуации или семейной трагедии к ответу, предлагая помощь непосредственным пострадавшим. Вполне логично, что ведущие, как и все люди, проявляют эмоции – срабатывает человеческий фактор, ведь к таким историям никто не останется равнодушным.

"Наши ведущие – прежде всего люди. Они реагируют", – указали представители "Первого" журналистам.

Будущие герои выпусков отправляются на исповедальню к Барановской с Гордоном. От телеведущих в этом случае требуется не только профессионализм, но и честность с готовностью оказать помощь.

Каждый выпуск "Мужского/Женского" имеет отдельный сценарий с заранее составленными темами разговора и порядком выхода героев программы. Последними оказываются не актеры, прошедшие кастинг, а действительно обычные люди, попавшие в сложную ситуацию.

"И мы гордимся тем, что все истории – чистейшая правда, настоящая жизнь", – заверили в "Первом канале".

"Мужское / Женское" выходит на "Первом" уже восемь лет. Барановская и Гордон выступают бессменными ведущими телепрограммы, расспрашивая гостей о проблемах личного и семейного характера. Журналисты вместе с приглашенными спикерами делятся советами, предлагая оказать конкретную помощь.

Ранее Юлия прокомментировала слухе о скором увольнении Александра из Первого канала.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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