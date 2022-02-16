Звезда прошла 18 курсов химиотерапии

Российская писательница, автор многочисленных детективов Дарья Донцова никогда не скрывала свою внутреннюю трагедию. Долгие годы она потратила на лечение, которое все никак не приносило результатов. За все это время Донцова прошла восемнадцать курсов химиотерапии. Четыре раза ложилась на хирургический стол.

В итоге болезнь удалось победить. 69-летняя Дарья теперь тщательно обследуется и проходит наблюдение у медиков, наблюдая за изменениями в организме. Как оказалось, не напрасно: Донцова намекнула, что не так давно вновь вернулась к той же самой проблеме.

Писательница поведала о своем несчастье телеведущей Лере Кудрявцевой в эфире телепередачи "Секрет на миллион", признавшись, что в один прекрасный момент "звякнул звоночек". Решила провериться и расстроилась, узнав результаты от специалистов.

К счастью, у героини выпуска есть надежная опора: она может положиться в трудные моменты на семью. Все родные смогли стойко перенести известия о тяжелом случае с организмом Дарьи. Дома не принято паниковать – все просто решают проблемы сообща.

Ошарашенная признанием Дарьи Лера не смогла сдержать слез. Донцова принялась утешать собеседницу, которая не выдержала таких откровений о выпавших на чью-то душу испытаниях. Писательнице пришлось успокаивать ведущую.

"Лерочка, все хорошо!" – заявила героиня выпуска.

Кстати, Донцова потратила не один год, оказывая помощь различного рода благотворительным организациям и женщинам, которые больны раком. Отчисляла средства в качестве пожертвований и проводила для всех желающих лекции по всей России. До сих пор писательница призывает дам к обследованию, напоминая, как важно следить за здоровьем.

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