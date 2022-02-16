Звезде советского кино срочно протребовалась помощь медиков

Известнейший советский и российский актер Иван Краско пережил инсульт в 2021 году, после которого долгое время восстанавливался под присмотром медиков в больнице. До этого пережил коронавирусную инфекцию. И вот недавно оказалось, что знаменитость снова в клинике.

Информацию до СМИ довел директор артиста Вячеслав Смородин в эфире "Пусть говорят". Менеджер уточнил, что Иван Иванович в тяжелом состоянии – отказался даже от выступления в театре в новой роли. Хотя это совсем не в правилах самого ленинградского артиста.

На днях Краско сообщил, что буквально за сутки до недомогания чувствовал себя прекрасно. И вдруг на утро проснулся, почувствовав себя "столетним стариком".

Позднее, однако, Смородин довел до журналистов важную деталь: Краско находится в медицинском учреждении уже целую неделю, на реабилитационном лечении после перенесенного инсульта. До сих пор не смог "оклематься". Врачи дают ему необходимые лекарства. Состояние пациента нестабильное – то ему хорошо, то вдруг чувствует недомогание.

Пока что неизвестно, когда артиста выпишут. Медики делают все зависящее, чтобы поскорее поставить на ноги пациента и свести к минимуму последствия инсульта.

Кстати, Краско перенес коронавирусную инфекцию в довольно легкой форме еще в первую волну пандемии. Тогда и отказался ложиться в больницу, заявив, что лучшим лекарством считает родных детей. Отлично себя чувствовал до лета 2021 года, когда вдруг перенес инсульт.

А в октябре мы сообщали, что у Краско появились проблемы с ногами. Пожилому артисту крайне непросто подниматься по лестнице.