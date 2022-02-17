Алкоголь превращает артиста в совершенно невменяемого человека, утверждает очевидец

Звезда телесериала "День рождения буржуя" Валерий Николаев недавно попал в психлечебницу. Как считает продюсер Олеся Сазыкина, артист давно ведет себя самым странным образом, а до такой жищни его довели проблемы, которые длятся не один год.

Олеся знает Валерия уже 17 лет – впервые они поработали на "Очень важной персоне", которую тогда вел Андрей Разыграев на "Муз ТВ". Брали в произвольном порядке девушку и отправляли ее на встречу с известным исполнителем или актером. Как раз одна героиня была без ума от Николаева.

В один из съемочных дней Валерий уже громко заявил о себе: Олесе позвонили и сообщили, что без нее он сниматься не собирается. Пока Сазыкина ехала на съемки, кто-то напоил артиста алкоголем. И Николаев начал нести откровенный бред.

"Стал говорить, что за ним все следят везде и даже в туалете. И в тот момент я поняла, что Николаев трезвый и выпивший – совершенно два разных человека!" – заявила продюсер.

Сазыкина вспомнила, что общалась с Валерием по поводу съемок примерно полтора года назад. Николаев был в телефонном разговоре "борзым". Продюсер уверена, что тот регулярно употреблял спиртное. Но, как считает Олеся, когда-то позволить себе алкоголь герой не мог: бывшая супруга Ирина Апексимова держала мужа в ежовых рукавицах. А вот с другой возлюбленной Эльвирой он, вполне возможно, позволил себе расслабиться.

Медики диагностировали Николаеву биполярное расстройство. В настоящее время он находится в психиатрической клинике. В приемном покое санитарам пришлось надеть на пациента смирительную рубашку.