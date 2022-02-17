Искромет из НТВ выдал оригинальную хохму на актуальную тему

Новый выпуск "Места встречи" начался с обсуждения ЛДНР, к которым вновь приковано внимание медиа из-за возможного признания республик Российской Федерацией. Приглашенные эксперты решили обсудить перспективы решения Кремля. Высказались на эту тему политологи, чьим мнением на передаче пренебрегать не принято.

Норкин в этот раз решил проявить гуманность и не расстреливать гостей своими анекдотами, выкопанными из закромов Интернета: ведущий придумал нечто особенное, высказавшись по поводу сомнительных географических познаний у министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Так, в британской столице ранним утром вдруг снова поняли, что Россия опять не стала нападать на Украину. Тут, рассказывает байку Андрей, Трасс забралась ногами в кресло и взгрустнула, посмотрев на российский учебник по географии для школьников.

"Подумала, что в самом скором времени встанет с кровати официальный представитель МИД Мария Захарова в Москве и сядет за свои посты. Мучительно захотелось напиться и наконец-то уснуть", – выдал оригинальную шутку Андрей.

Напомним, ранее лидер британской дипломатии заявила в ходе встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, что Лондон отказывается признавать суверенитет России над ее южными регионами – Воронежской и Ростовской областями. В тот момент британский посол в Москве подсказала начальнице, что Лавров имеет в виду исконно российские территории. Позднее в королевском МИД сообщили, что министр просто не так расслышала, а все слухи о ее некомпетентности – "российская пропаганда".