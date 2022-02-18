О кончине актрисы в 88 лет было известно заранее

Актриса Зинаида Кириенко ушла из жизни 12 февраля, однако ее смерть продолжают обсуждать по сей день. Многим непонятно, почему ее кончина произошла так внезапно, а болезни развились столь стремительно за короткий срок. О смерти Кириенко подробнее рассказала ее знакомая и ясновидящая Мирослава Коллавини.

Она заявила, что давно наблюдала за судьбой актрисы и изучала развитие ее болезни. По словам ясновидящей, Зинаида Кириенко была умной и красивой женщиной, которая прожила достойную жизнь. В смерти советской актрисы Коллавини не видит ничего противоестественного. Оказывается, возраст, год, и даже время года ее ухода жизни были известны давно по астрологической карте. Более того, сама Кириенко знала, что умрет в 88 лет зимой 2022 года. Исходя из этого, ясновидящая подытожила, что конкретная причина смерти уже не так важна. Дело в том, что у актрисы диагностировали рак, инсульт, а также было подозрение на коронавирус.

Напомним, что Зинаиду Кириенко похоронили 15 февраля на Троекуровском кладбище. Могила актрисы вся была покрыта цветами и венками. Попрощаться с советской звездой пришло около ста человек, в том числе и ее коллеги. Похороны прошли довольно тяжело в эмоциональном плане, особенно для семьи Кириенко.