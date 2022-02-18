Шоумену не понравилась обстановка

Популярный российский ведущий, киноактер Дмитрий Нагиев согласился на пару игр подменить бессменного Александра Маслякова в "Клубе веселых и находчивых", пока тот восстанавливается после перенесенного "омикрона". Шоумен запомнился сразу непривычным действием, удивившим всех поклонников КВН: вдруг решил покинуть сцену в самый разгар конкурса.

Игра прошла 17 февраля в Театре Российской Армии. О странном поступке Дмитрия журналистам сообщили непосредственные зрители. Перед началом "Биатлона" сражались команды Могилева с конкурсантами из Ставрополя, Владивостока и Егорьевска. Позднее Нагиев во всеуслышание выразил удивление: мол, как Масляков ровно стоит за этой стойкой более полувека, если оттуда нет никакого обзора.

"Наверное, поэтому никогда и не смеется", – пожаловался Дмитрий.

После этого шоумен вышел со сцены, спустился в зал и уселся в кресло, начав наблюдать за командами вместе с редактором "Клуба веселых и находчивых", который подсчитывал баллы. Там Нагиев и остался: руководил игрой в кресле до самого конца. Однако после конкурса вернулся на сцену и подвел итоги.

Как отмечает источник, на первой игре не было не только больного Маслякова, но и привычного всем Юрия Гусмана, который входит в судейский состав игры. Нагиев не стал уточнять причину отсутствия. Вместо Гусмана в жюри сидел Александр Ревва.

Ранее ведущий Первого канала Иван Ургант заявил, что место ведущего КВН мог бы занять и действующий президент Украины Владимир Зеленский – такая кандидатура могла бы примирить все страны, учитывая непростую геополитическую обстановку.