Актер незадолго до смерти раскрыл информацию о своем имуществе

18 февраля ушел из жизни народный артист России Борис Невзоров. У него есть трое официальных детей, а также несколько внебрачных. Примерно за год до смерти актер рассказал о том, какое наследство он оставит своим потомкам.

По словам Невзорова, больших денег у него не имелось, поэтому его детям "претендовать не на что", разве что на имя знаменитого отца. Борис Георгиевич рассказал, что у него есть дача в Мамонтовке, а также квартира в Долгопрудном. Именно там актер жил последнее время с младшей дочерью и гражданской женой.

Ранее у Бориса Невзорова была квартира в самом центре Москвы, однако после громкого развода с Аллой Пановой, второй женой актера, он ее продал. Как сказал сам артист, ему бы и в голову не пришло делить недвижимое имущество после разрыва. Поэтому квартира была продана, а деньги за нее разделены между бывшими супругами.

У Бориса Невзорова три официальных ребенка. Самый старший – сын Денис, родился от первой жены актера. После развода бывшая супруга с ребенком переехали жить в Англию, поэтому, как сказал сам актер, он очень давно с ними не общался и не видит смысла лезть в жизнь сына.

Второй ребенок Бориса Георгиевича – дочь от второго брака, Полина. Супруга актера Анастасия погибла, поэтому он воспитывал девочку самостоятельно. Сейчас Полина работает врачом, растит сыновей и живет в Адлере.

У актера также есть маленькая дочь Анастасия, которая родилась буквально несколько лет назад от гражданской жены Невзорова Елены Хрипуновой. Актер при этом поделился, что у него есть внебрачные дети, и не стал отрицать, что возможно он знает не про всех.

Напомним, что Борис Невзоров скончался 18 февраля из-за коронавирусной инфекции.