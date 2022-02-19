Актриса поделилась жаркими снимками с отдыха в Сочи

Актриса Анна Михайловская, звезда популярного сериала "Молодежка", порадовала подписчиков в Instagram горячими фотографиями в холодную зимнюю пору. Девушка выложила снимки, на которых она позирует в откровенном купальнике с весьма глубоким декольте. На заднем фоне виднеются горы, а сама Михайловская наслаждается спа-процедурой. Актриса написала, что спонсором ее хорошего настроения в Сочи является солнце, и поблагодарила 6-летнего сына Мирослава за красивые фотографии.

Подписчики порадовались за Анну Михайловскую, восхитились внешним видом актрисы и похвалили маленького фотографа за старания.

"Вы прекрасны! Мирослав молодец!", "Анна, вы как всегда великолепны", "Мирошка, мамин личный фотограф", "Очень соблазнительная, нежная и восхитительная", "Можно было бы и без купальника", – пишут комментаторы.

Поклонники также гадают, кто является новым избранником Анны Михайловской. С отцом Мирослава, актером Тимофеем Каратаевым, звезда "Молодежки" развелась еще в 2018 году. Имя своего молодого человека Михайловская не раскрывает, чтобы ничего не угрожало их счастью.

Последнее время многие знаменитости делятся откровенными фотографиями со своими подписчиками. Так, недавно Настя Каменских опубликовала фото с отдыха, на котором позирует в открытом купальнике и прозрачной короткой кофточке.