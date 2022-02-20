На глазах у дочки: Киркоров закатил истерику на шоу "Маска"

На глазах у дочки: Киркоров закатил истерику на шоу "Маска"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поп-короля взбесила одна мелочь

Филипп Киркоров поскандалил во время съемок шоу "Маска". Разнос сотрудникам певец устроил прямо на глазах у дочери.

На съемочную площадку поп-король взял обоих наследников – Аллу-Викторию и Мартина – дети в восторге от этого шоу. Киркоров прибыл в эффектном образе – певец щеголял в спортивном костюме от Dolce & Gabbana и впечатлил коллегу по цеху Валерию. Поп-король, казалось, был в нормальном расположении духа – беды ничего не предвещало. Однако буря разразилась во время перерыва.

Проголодавшемуся Киркорову и его детям не принесли еду вовремя, что вывело звезду из себя. На съемочной площадке, как рассказала журналистам продюсер Юлия Сумачева, поп-король питается зефиром и колой.

"Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный!" – заявил взбешенный Киркоров.

Неловкая сцена развернулась на глазах Аллы-Виктории, которая в этот момент подбежала к папе поделиться впечатлениями.

Ранее на шоу "Маска" Киркоров отбрил Регину Тодоренко, которая нелестно, по его мнению, высказалась об Ани Лорак. Поп-король пригрозил, что "даст по башке" звезде "Орла и решки".

Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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