Артист уже был не в состоянии контролировать себя

Загремевший недавно в психиатрическую больницу актер Валерий Николаев еще до инцидента в приемном покое был известен публике своим непростым и буйным нравом, а также скандальными поступками. Как полагает психиатр-нарколог Василий Шуров, резкое лишение спиртного вызвало у артиста подобное поведение.

После решения правоохранительных органах об административном аресте на пятнадцать суток, уверен Шуров, Валерий остался без доступа к алкоголю. На фоне резкой отмены у него стало нарастать биполярное расстройство с возбуждением, и в один момент человек перестал отдавать себе отчет в происходящем.

Врачи констатировали у Николаева биполярное расстройство после громкой выходки в спецприемнике. Меру об административном аресте Валерию вынесли за вождение в пьяном виде. Через пару дней актер начал лаять на охранников и стучать по двери. Позднее поссорился с сокамерником, который, не выдержав, облил его кипятком. В итоге артиста забрали в психлечебницу.

Кстати, сам Николаев незадолго до инцидента заявлял, что со спиртным покончено – мол, прийти в себя помогла жена Эльмира, которая и победила его зависимость. Психиатр указал, что родственники практически всегда знают о проблемах с психикой – биполярное расстройство от близких людей не скрыть. Как правило, у пациента все сопровождается либо депрессией, либо крайне возбужденным состоянием, при котором невозможно заснуть – вдруг оказывается, что дома обнаруживаются случайные гости, сам человек пропадает в непонятных местах и в один прекрасный момент сталкивается с непонятно откуда взятыми долгами.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина рассказала, как Николаев сорвал съемки телепрограммы.