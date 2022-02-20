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Отар Кушанашвили невольно подставил Леру Кудрявцеву в эфире Ютуб-шоу. Журналист начал с критики популярной в девяностые группы "Руки Вверх!" и проболтался о пристрастиях телеведущей.
Одиозный журналист назвал поклонников Сергея Жукова и Алексея Потехина, покупавших билеты на концерты группы, олухами. Кушанашвили заявил, что предприимчивые звезды даже не стали покупать настоящие инструменты и "играли" на картонке с нарисованными клавишами. За такое поведение Отар окрестил шоуменов "ублюдками". Он поведал о позорном случае, когда на одном из концертов эта картонка упала. В запале Кушанашвили очернил и доброе имя Кудрявцевой, проболтавшись о том, что она употребляла запрещенные вещества.
"Пока Лера Кудрявцева кололась, я вел концерт",
– выдал журналист правду-матку.
Отметим, что сама ведущая, которую ославили на всю Россию, пока никак не отреагировала на откровения Кушанашвили. В соцсетях Кудрявцевой – тишь да гладь, звезда делится рабочими моментами и жалуется, что поздно возвращается домой.
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