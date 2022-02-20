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Появились подробности нападения на автора хитов Иосифа Кобзона Александра Колкера. О случившемся стало известно сегодня – 88-летнего композитора атаковали в лифте собственного дома в Питере. В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения.
На кадрах видно, как за пожилым Колкером в лифт входит мужчина в маске и сразу пытается задушить его. Так же, как сообщалось ранее, композитора несколько раз ударили ножом. Он упал, а неизвестный успел скрыться.
Как сообщили журналистам родные Колкера, композитор чувствует себя сносно. Ранее он написал заявление в полицию.
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