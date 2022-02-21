Дала поджопник: Федункив подралась с коллегой и вылетела с работы

Дала поджопник: Федункив подралась с коллегой и вылетела с работы
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Звезда Comedy Woman отвесила обидчице пару тумаков

Актриса Марина Федункив во время шоу "Сама Меньшова" рассказала о том, почему ее отстранили на год от участия в Comedy Woman. По ее словам, причиной послужила драка с бывшей коллегой по проекту Надеждой Сысоевой. Усугубило ситуацию то, что Федункив была в нетрезвом состоянии. 

Поводом для драки послужило хамское поведение Сысоевой, объяснила актриса. Она послала ее, и Марина не смогла сдержать эмоции в силу своей вспыльчивости и отвесила ей пару тумаков. 

"Я подзатыльник ей дала и поджопник", – пояснила Федункив. 

Звезда Comedy Woman заявила, что поступила бы также, если бы ситуация повторилась. Он понимает, что драться это плохо, но по-другому реагировать на подобное поведение она не может. Более того, увольнение на год не стало для Федункив поводом для расстройства. Дело в том, что до этого актриса несколько раз уже пыталась уйти. Как объяснила Марина, ей не нравился репертуар и выступлений и многие другие вещи. 

Федункив не жалеет об уходе. Она рассказала, что отношения в коллективе были крайне тяжелыми, и ей не удалось в него вписаться. Актриса добавила, что что после ухода из проекта от нее отписались некоторые коллеги. Такое поведение Федункив считает детским. 

Напомним, что о напряженных отношениях внутри коллектива Comedy Woman говорилось и ранее. Так, о закулисье шоу не так давно рассказывала Наталья Медведева.  

Источник: Youtube ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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