Артистка заявила, что никогда не будет сниматься вместе с ведущим

Народная артистка РСФСР Тамара Семина объяснила свое отсутствие на телеэкранах. Уже несколько лет она отказывается от съемок. Последние сериалы с ее участием были выпущены в 2019 году.



Звезда фильма "Вечный зов" призналась, что недовольна качеством предлагаемых ей сценариев. По ее мнению, проекты настолько плохи, что у нее нет слов.

В беседе с "Экспресс газетой" 83-летняя Семина подчеркнула, что ей важны партнеры по площадке. Это тоже часто становится причиной отказа. Так, она никогда не стала бы сотрудничать с актером и телеведущим Дмитрием Нагиевым.

"Не хочу и близко стоять, например, с Дмитрием Нагиевым. Хам, подонок и ко всему прочему бездарность", – заявила артистка.

Семину отталкивает то, что телеведущий все время носит солнцезащитные очки, изображает ухмылку и что-то жует.

Звезда советского кинематографа отметила, что наследница Андрея Миронова – актриса Мария Миронова однажды давала интервью в темных очках. она подчеркнула, что отец артистки никогда бы не позволил себе такого.

Семину возмутило, что современные артисты позволяют себе столь высокомерное поведение.

Ранее Семина заявила, что умерший Леонид Куравлев не просто так находился в хосписе в последние дни жизни.

Актриса нелестно высказалась о своем покойном коллеге, заявив, что в последние годы его характер очень испортился. После ухода супруги Куравлев стал замкнутым и практически перестал появляться на публике. По словам актрисы по этой причине испортились его отношения с детьми.

Семина назвала Куравлева совершенно брошенным человеком и подчеркнула, что артист заслужил такую судьбу. Она заявила, что таким образом жизнь наказала его за затворнический образ жизни, а также за неуважение к наследникам.

Сами дети Куравлева утверждают, что до последнего заботились об актере и не сдавали его в пансионат.