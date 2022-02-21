Певица подразнила фолловеров пикантным снимком в тонкой майке

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) на своей странице в Instagram поделилась фотографией, сделанной на пляже в Лос-Анджелесе.



На фото звезда сидит на песке в широких джинсах и тонкой белой майке без нижнего белья. Эта деталь мгновенно приковала все внимание подписчиков звезды.

"Вы прекрасны! Как все видно хорошо", "Вот это я понимаю", "Наташа, какая майка у вас классная, загляденье просто", "Как красиво смотрят в даль…все!", "Выглядишь супер сексуально и фантастически великолепно", – отметили подписчики.

Однако, некоторые комментаторы не оценили откровенности Глюкозы.

"Тот случай, когда не хватает интима... Когда женщине всего хватает – нет такой потребности постоянно выкладывать фото и видео, где все ХОРОШО видно...", "Мама, видно, никогда не объясняла, что так неприлично ходить", "И что мы хотим увидеть, какое воспитание дочки?" – возмутились они.

На днях Глюкоза показала другое пикантное фото. На снимке 35-летняя звезда позирует в блестящем черном платье, оголяющем спину. Наряд также имеет откровенное декольте. По фото видно, что певица надела платье без нижнего белья.

Знаменитость часто признается, что очень тщательно следит за внешностью. Она следит за питанием, занимается спортом и старается делать все, чтобы продлить молодость.