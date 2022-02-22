Время и место прощания со звездой объявят позже

Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино Олег Вавилов скончался на 73 году жизни. Информация об этом была опубликована на портале Театра сатиры.

Причина смерти не сообщается. Олег Вавилов родился в1950 году в узбекском городке Термез в семье военного. Из-за работы отца семье приходилось часто переезжать.

В 1967 году он стал студентом ГИТИСа и начал обучение в мастерской М.Н. Орловой и В.А. Орлова.

После выпуска из театрального института в 1971 году служил в Казанском русском БДТ им. Качалова, Московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной.

Окончил ГИТИС в 1971 году. В 1996 году получил звание народного артиста России. Удостоен театральных наград "Хрустальная роза" и "Чайка".

С 2004 года служил в театре Сатиры. Огромную популярность ему принесла роль пана Збышека в сатирической программе "Кабачок "13 стульев". Известен по ролям в картинах "Побег", "Глаз Божий", "Без следа". На его счету порядка 50 ролей в кино и более 80 ролей в театре.

Место и время проведения церемонии прощания с актером будет названо позже.

Ранее стало известно о смерти артиста Бориса Невзорова. 72-летнего актера экстренно госпитализировали, однако медицинские специалисты не сумели спасти жизнь любимца публики.