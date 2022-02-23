Светские обозреватели ссылаются на собственные источники, "близкие к Букингемскому дворцу"

Американское издание Hollywood Unlocked, освещающее события из мира западного и мирового шоу-бизнеса, опубликовало информацию о смерти британского монарха Елизаветы II. В посте, который был размещен накануне, говорится, что новость до журналистов довели некие источники, близкие к Букингемскому дворцу.

По ряду данных, королева Великобритании должна была появиться на свадьбе у редактора журнала Vogue Эдварда Эннинфула, однако выяснилось, что монарх уже к тому моменту скоропостижно скончалась.

"Близкие к Дворцу источники уведомляют нас, что королева умерла. В дальнейшем будут известны новые подробности", – говорится в сообщении американского издания.

Однако позднее появилось опровержение инфомации – в социальных сетях журналист Рикардо Брукс заявил, что данные недостоверны, а на случай смерти королевы в Великобритании объявляется особый регламент – информацию в таком случае доводит до общественности, прежде всего, "Би-би-си". Этому предшествует обращение личного секретаря Ее высочества к главе правительства Великобритании. Однако исполнения указанного регламента зафиксировано не было.

"На этот случае имеется тщательно разработанный план", – уточнил в социальных сетях журналист.

Ранее средства массовой информации сообщали, что Елизавета II подхватила коронавирусную инфекцию. Тремя днями ранее говорилось о том, что у монарха наблюдается легкая симптоматика, характерная для остро-респираторных заболеваний. В Британии также заявили, что королева продолжит выполнять возложенные на нее обязанности, несмотря на состояние здоровья и положительный тест.