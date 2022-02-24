Снимки певец опубликовал в честь 20-летия Евы

Григорий Лепс редко радует поклонников фотографиями с детьми, но в честь 20-летия дочери Евы певец сделал исключение. В своем Instagram он опубликовал совместное фото с юной наследницей и лаконично поздравил ее с днем рождения.

Пользователи сразу же начали поздравлять Еву с праздником и отмечать ее сходство с отцом.

"Папина дочка, умничка и красавица", "Ну она просто принцесса бесспорно", "Успехов, здоровья, процветания папиной копии", "Очень милая девушка", "Какая нежная и стильная! Счастья ей", "С днем рождения вашей прекрасной доченьки"

Ева является второй дочерью Григория Лепса, всего у музыканта четверо детей. Девушка, несмотря на известность отца, довольно самостоятельна. Она учится в МГИМО, является солисткой группы COSMOS Girls и имеет собственный заработок. Отец очень переживает за юную дочь, поэтому в свет она выходит лишь в сопровождении охраны.

Напомним, что старшая дочь Лепса, Инга, родилась в браке со Светланой Дубинской, а трое детей, Ева, Николь и Иван, от Анны Шаплыковой, с которой певец прожил в браке 20 лет. Совсем недавно пара развелась, чем шокировала множество поклонников. Сам Лепс довольно болезненно отреагировал на расставание с супругой. После таких изменений в личной жизни музыкант значительно повысил гонорары за свои концерты, в результате чего стал самым дорогим исполнителем в России.