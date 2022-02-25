Картина о неукротимой красавице появилась на экранах более 50 лет назад

Актеры, исполнившие главные роли, обрели мировую известность. Особенно полюбился сериал на территории СССР.



Анжелика – Мишель Мерсье

Робер Оссейн - Жоффрей де Пейрака

Джулиано Джемма - Николя

Джулиано Джемма сыграл друга детства и любовника Анжелики. В 1960-х годах он был также популярен как Клинт Иствуд и Франко Неро. Он серьезно занимался скульптурой. Его работы часто появлялись на выставках, а также имели успех на Римском кинофестивале. Вся жизнь Джемма связана со спортом. Несмотря на повышенное внимание со стороны прекрасного пола, он не был сердцеедом. С первой супругой он прожил в браке 34 года и воспитал двух дочек. Позже Джулиано овдовел и начал новые отношения. Он до последнего вел активный образ жизни. В возрасте 75 лет актер погиб в автокатастрофе.

Жак Тож - Король Людовик XIV

Жак Тож считается одним из самых эффектных мужчин в сериале. По сюжету Мерсье отвергла его, однако в жизни они были лучшими друзьями. Он играл в театре "Комеди Франсэз" в Париже. Он сыграл в 160 спектаклях, а позже стал генеральным директором учреждения. Актер не раз бывал в России. Он 6 лет болел раком и скончался в 1996 году. Одна из площадей в Ницце названа его именем.

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