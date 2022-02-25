Как сложилась жизнь актеров знаменитого французского сериала "Анжелика"

Фото: Robert Poulain / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Робер Оссейн. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Джулиано Джемма. Фото: Kika Press / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Жак Тож. Кадр из фильма &#34;Анжелика - маркиза ангелов&#34; Мишель Мерсье. Фото: Yan Maisani / Fdc / www.globallookpress.com
Картина о неукротимой красавице появилась на экранах более 50 лет назад

Актеры, исполнившие главные роли, обрели мировую известность. Особенно полюбился сериал на территории СССР. 

Анжелика – Мишель Мерсье

Мишель Мерсье. Фото: Yan Maisani / Fdc / www.globallookpre</p><p>Сейчас исполнительнице главной роли Мишель Мерсье 83 года. Она снимает жилье на окраине Канн. Актриса получает небольшую пенсию. Несмотря на мировую известность, она так и не смогла накопить крупного состояния. Согласно договору, который она невнимательно прочла перед подписанием, за роль в проекте она получила только гонорар, а деньги от проката ей не достались.</p><p>Раньше Мерсье часто посещала кинофестивали, однако сейчас звезда почти не появляется на публике. Она страдает от рака кожи, поэтому старается избегать солнечного света. </p><p>Девушкой восхищались мкжчины по всему миру, однако она так и не обрела семейного счастья. Ее первый супруг был очень религиозным человеком, второй бросил ее, оставив без денег, а третий муж звезды скончался от онкологии. Четвертый избранник ушел от звезды незадолго до венчания. Одним из поклонников Мишель был шах Мохаммед Реза Пехлеви, однако она не приняла его ухаживания. </p><p><h3 class=Робер Оссейн - Жоффрей де Пейрака

Робер Оссейн. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / </p><p>Робер Оссейн получил эту роль в 37 лет. Тогда он уже был состоявшимся актером. Артист сокрушался, что его пригласили на роль старика с горбом и шрамом на лице, поэтому просил продюсеров немного улучшить внешность персонажа. Зрители запомнили Оссейна как возлюбленного Анжелики, хотя на самом деле их отношения были холодными. </p><p>Робер был женат на Марине Влади, в браке с которой у него родилось двое сыновей. После скандального развода Робер женился на психоаналитике Каролин Эльяшев, а последней его супругой стала актриса Кэндис Пату. Оссейн скончался в 2020 году в возрасте 92 лет. </p><p><h3 class=Джулиано Джемма - Николя

Джулиано Джемма. Фото: Kika Press / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Джулиано Джемма сыграл друга детства и любовника Анжелики. В 1960-х годах он был также популярен как Клинт Иствуд и Франко Неро. Он серьезно занимался скульптурой. Его работы часто появлялись на выставках, а также имели успех на Римском кинофестивале. Вся жизнь Джемма связана со спортом. Несмотря на повышенное внимание со стороны прекрасного пола, он не был сердцеедом. С первой супругой он прожил в браке 34 года и воспитал двух дочек. Позже Джулиано овдовел и начал новые отношения. Он до последнего вел активный образ жизни. В возрасте 75 лет актер погиб в автокатастрофе. 

Жак Тож - Король Людовик XIV

Жак Тож. Кадр из фильма "Анжелика - маркиза ангелов"

Жак Тож считается одним из самых эффектных мужчин в сериале. По сюжету Мерсье отвергла его, однако в жизни они были лучшими друзьями. Он играл в театре "Комеди Франсэз" в Париже. Он сыграл в 160 спектаклях, а позже стал генеральным директором учреждения. Актер не раз бывал в России. Он 6 лет болел раком и скончался в 1996 году. Одна из площадей в Ницце названа его именем.

Ранее стало известно, чем Хюррем из сериала "Великолепный век" отличается от настоящей Роксоланы. 

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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