Реальная внешность Роксоланы: чем Хюррем из "Великолепного века" отличается от настоящей

Реальная внешность Роксоланы: чем Хюррем из "Великолепного века" отличается от настоящей
Фото: commons.wikimedia.org
Создатели сериала отошли от истории

Режиссеров сериала "Великолепный век" часто обвиняют в том, что он снят не по историческому канону. Несмотря на то, что авторы идеи лишь вдохновлялись реальными событиями, поклонники сериала постоянно сравнивают факты на экране с тем, что было в истории. 

Так, создатели "Великолепного века" исказили не только некоторые события, но и внешность персонажей. В частности, историческая Хюррем-султан сильно отличается от сериальной. Если актриса Мерьем Узерли является настоящей красавицей, то в реальности Роксолана не отличалась выдающейся внешностью.

 

По историческим источникам, Хасеки султана была невысокой и полноватой. У нее был довольно большой круглый нос и небольшие, глубоко посаженные глаза. Зато как и в сериале реальная Хюррем-султан очень любила поесть и не отличалась хорошими манерами. 

Несмотря на это, султан Сулейман очень любил ее. Дело в том, что она была крайне умна и образована, и по истории принимала намного больше участия в государственных делах, нежели в гаремных интригах. Интеллект Хюррем-султан помог ей стать законной супругой падишаха, и слава о Роксолане разлетелась по всей Европе. 

Портрет Роксоланы писал итальянский художник Тициан, однако он делал его лишь по описанию, так как посторонним запрещено было входить в гарем и видеть женщин Султана. Скорее всего, о внешности Хюррем-султан ему рассказал посол Бергалини из Венеции. 

Напомним, что в "Великолепном веке" довольно много несовпадений с историей. Создатели сериала признают, что лишь вдохновлялись реальными событиями, однако некоторые факты слишком сильно искажены. Например, костюмы героинь очень далеки от одежды, которую носили наложницы в гареме падишаха. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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