Журналисты выпустили статью, в которой попытались себя оправдать

Американское издание Hollywood Unlocked принесло извинения Букингемскому дворцу и читателям за публикацию недостоверной информации, где говорилось о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. СМИ невольно стало мелькать в новостях из-за такой грандиозной сенсации.

Однако журналисты не стали ограничиваться извинениями – выпустили подробный анализ всей ситуации, расписав посуточно все события, заставшившие их опубликовать новость о "смерти" Елизаветы II. Упреки раздались в адрес инсайдов и тех, кто считал издание бульварным чтивом.

"С генеральным директором Hollywood Unlocked Джейсоном Ли связался напрямую источник, который присутствовал на свадьбе главного редактора британского Vogue Эдварда Эннифула Источник утверждал, что они были свидетелями звонка, во время которого новости о смерти королевы были подтверждены высокопоставленным посетителям. Далее они рассказали о тревоге, которую вызвали новости на звездном мероприятии", – объяснили журналисты.

В материале говорится, что из-за ряда публикаций об издании отзывались с пренебрежением, однако все источники предоставляли достаточно "точные отчеты". Тем не менее, считают авторы, все новостные агентства могут ошибаться, однако никто не желал причинить "боль" королеве и всей семье монарха.

Напомним, издание несколько дней назад сообщило о смерти британского монарха, ссылаясь на источники, "близкие к Букингемскому дворцу". Однако затем известный журналист Рикардо Брукс заявил, что в случае смерти монарха действует особый регламент с доведением ситуации до премьера и публикации в "Би-би-си".