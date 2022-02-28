Первый выпуск проекта должен был выйти в эфир сегодня, 28 февраля

Премьера именного шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" перенесли на неопределенный срок. Руководство канала изменило сетку вещания с 28 февраля по 5 марта в связи с общественно-политической ситуацией.



На этой неделе с 11:30 и 17:30 будут показывать расширенный выпуск передачи "60 минут". Также, в будние дни зрителей ждет "Вечер с Владимиром Соловьевым".

О запуске ток-шоу "Малахов" сообщили на прошлой неделе. Проект заменит традиционную передачу "Прямой эфир", которая выходила более десяти лет. С понедельника по пятницу в 17:30 в программе будут делится различными человеческими историями. Интересной особенностью нового проекта стала возможность принимать звонки из разных уголков России. Продюсеры отмечают, что таким способом можно будет влиять на судьбы героев.

"Прямой эфир" выходил на телеканале "Россия 1" с 2011 года. Изначально ведущим проекта был Михаил Зеленский, а позже его сменил Борис Корчевников. Андрей Малахов пришел на пост ведущего данной программы в 2017 году.

Сразу несколько передач были сняты с вещания Первого канала и "России 1" на фоне событий на Украине. В эфир вошли только общественно-политические ппрограммы. Так, на Первом канале на выходных не показывали традиционные шоу "Кто хочет стать миллионером", "Точь-в-точь", "Две звезды. Отцы и дети", а также КВН. На телеканале "Россия 1" отменили показ проекта "Танцы со звездами".