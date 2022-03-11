Звезда собрала массу восторженных комментариев

Cветская львица Виктория Боня наслаждается теплыми лучами солнца в Монте-Карло. Звезда публикует в социальных сетях самые яркие моменты своей жизни – многие из них произошли на пляже того или иного курорта. На этот раз теледива решила отказаться от фотосессии на песке в тяжелом люксе и просто похвасталась своей великолепной фигурой.

Боня уже давно живет в Монако, где воспитывает единственную наследницу, дочку Анджелину. Однако Виктория не забывает и про себя – старается отдыхать и загорать.

На этот раз Боня попозировала перед камерами на курорте в черном купальнике и похвасталась стройными бедрами, не забыв напомнить всем о своей осиной талии. А еще успела оставить комментарий практически под каждым восторженным отзывом.

"Викуся! У тебя солнце круглый год. Ну, имей совесть", "Богиня", "Солнечные ванны", "Идеальная фигура", "Уже у Вики зима закончилась, март здесь – осенний месяц! Но солнечно все равно, конечно же", – пишут поклонники.

Впрочем, некоторые утверждают, что Виктория в очередной раз "промахнулась" с фотошопом – такие огрехи, мол, за ней имелись. К примеру, как-то стерла на фото ненароком палец во время обработки. Вот и в этот раз якобы сильно втянула живот и недофотошопила ногу – как пишет WDay, будто бы решила навести глянец на всем теле, но забыла про ступни, которые явно контрастируют из-за вен с остальным телом.

Недавно Вика запостила в соцсетях не менее откровенный контент, порадовав фанатом своими прелестями – решила оголиться и в обнаженном виде покататься на лыжах в заснеженных горах. Боня раздразнила верных поклонников ярким мини-бикини с легкой юбкой.