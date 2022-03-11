Вывалившая бюст и высунувшая язык Чехова справила поминки по Instagram

Вывалившая бюст и высунувшая язык Чехова справила поминки по Instagram
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка уверена: наступает новая эпоха

Звездная телеведущая Анфиса Чехова решила опубликовать довольно объемный пост, в котором распрощалась со ставшим ей по-настоящему родным Instagram. Там звезда вываливала на обозрение и оценку своих верных экспертов-поклонников роскошный бюст и поделилась личными переживаниями. Сейчас звезда дала оценку новости о блокировке популярной соцсети. Но Анфиса попрощалась не просто с социальной сетью – она заявила, что теперь настала пора попрощаться с прошлой жизнью.

Глубокие мысли знаменитость сопроводила фото со своей объемной грудью, которой не перестают восторгаться фанаты. Анфиса вывалила свой шикарный бюст, судя по фото, где-то в ресторане, куда пришла отведать пасту – даже высунула язык перед тем, как насладиться вкуснейшим блюдом.

Звезда рассказала, что завела профиль еще десять лет назад – как раз тогда, когда у нее родился сын. Однако приходят другие времена: нужно искать другие площадки. Правда, отпускать старый профиль больно: туда Анфиса вложила душу и написала множество глубоких и красивых стихов, которые невероятно интересно читать.

Свой пост Анфиса написала на Бали, заявив, что, проснувшись, может оказаться уже в совершенно новом мире. Но Чехова остается в других социальных сетях, где ее совершенно несложно найти.

"Это были чудесные 10 лет. И я верю что следующие десять лет будут не хуже! Я пережила дефолт 98-го, развал СССР и все последующие кризисы и дефолты! И могу сказать, что ничем не сломишь человека, который любит жизнь, людей, этот мир и себя!" – написала звезда.

В конце монолога светская львица поблагодарила поклонников за то, что те были рядом все годы, и сообщила, что фотографию с поеданием пасты хранила до лучших времен.

А не так давно Анфиса вновь похвасталась своими формами, выложив в соцсети фото в расслабленной позе на радость поклонникам.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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