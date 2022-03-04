Чехова в расслабленной позе продемонстрировала прелести своего бюста

Чехова в расслабленной позе продемонстрировала прелести своего бюста
Анфиса Чехова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глубокий вырез порадовал поклонников звезды

44-летняя Анфиса Чехова часто радует подписчиков фотографиями своей фигуры. Теперь в Сети появился еще один снимок ведущей, который демонстрирует ее прелести. 

В своем Instagram Чехова выложила фото, на котором она сидит в позе лотоса с закрытыми глазами и занимается медитацией. Изюминкой снимка является то, что позирует ведущая в весьма открытом купальном костюме. Розовый верх от бикини с глубоким вырезом демонстрирует пышные формы Анфисы Чеховой. Сзади артистку окружают умопомрачительные природные виды. 

Текст публикации Чехова посвятила любви и ненависти. Ведущая поделилась, что за последние дни она услышала огромное количество оскорблений и проклятий и заявила, что негативные эмоции уничтожают тех людей, которые их испытывают. Текст наполнен рассуждениями о том, что любовь – это высокое чувство, которое дарит ощущение единства со всем миром. В конце публикации Анфиса Чехова процитировала стихотворение Марины Цветаевой. 

Напомним, последние дни многие звезды российского шоу-бизнеса сталкиваются с волной агрессии в свою сторону. Так, Ольга Бузова поделилась с подписчиками, что ей желают смерти лишь из-за того, что она русская. Певица крайне тяжело переживает события, которые происходят в мире, но продолжает работать, несмотря ни на что. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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