Женщина не сомневается, что родственница балуется запрещенными веществами

Вот уже как пару дней продолжается информационное противостояние, устроенное бывшей супругой Андрея Аршавина Алисой и ее матерью. Обе женщины сражаются за наследника звездного футболиста. В ход идет самое опасное оружие – обвинения в наркомании.

Алиса утверждает, что мама, от которой она будто бы подхватила сифилис, давно страдает наркотической зависимостью. Аршавина считает, что вправе подать в суд и отстоять до конца свою правоту, чтобы как следует приструнить обидчицу. А в социальных сетях выложила скриншоты, на которых, как утверждает, ее мама как раз заказывает запрещенные вещества.

Аршавина пояснила, что теперь родительница сама утверждает, что дочке якобы требуется принудительное лечение. Но те, кто стоят на стороне женщины, слепы и ничего не видят. А на деле "наркоманка в пенсионном возрасте" пытается упечь дочку в психбольницу.

На скриншотах некий человек, имя которого неизвестно, сообщает, со слов Алисы, что уже подъезжает к месту назначения, где готов отдать товар. Впрочем, ни опровергнуть, ни подтвердить подлинность выложенных скриншотов не представляется возможным.

А еще Аршавина выложила высказывание старшей дочки, якобы обвинившей бабушку в наркомании вслед за матерью – призвала зрителей не верить больной женщине и не считать Алису "ку-ку". Напротив, говорится в обращении, проблемы с психикой наблюдаются только у бабули, которая забрала брата и пытается нанести своей дочери максимальный ущерб.

Не так давно многодетная Алиса выложила снимок в социальных сетях: наконец-то она смогла восстановить нос, пораженный из-за некроза тканей.