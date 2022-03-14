Секрет "Бриллиантовой руки": исполнительницу самой яркой роли нашли на автобазе

Секрет "Бриллиантовой руки": исполнительницу самой яркой роли нашли на автобазе
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" 1968 г.
Режиссер долго не мог подобрать нужную актрису

Советский фильм "Бриллиантовая рука" зрители любят и смотрят по сей день. Однако мало кто знает, что актрису для роли рыжей девушки легкого поведения режиссер нашел на автобазе. Хоть данный персонаж был и второстепенным, он сильно запомнился зрителям и стал одним из самых ярких в фильме, а фраза "Цигель-цигель, ай-лю-лю!" вошла в обиход людей. 

Дело в том, что для создания образа соблазнительницы требовалась яркая девушка с выдающейся фигурой, даже слегка вульгарная. Найти представительницу такого типажа в советское время было непросто, поэтому режиссеру пришлось изрядно потрудиться. 

Его спас случай: однажды ассистента Гайдая увидела на улице девушку, максимально подходящую под нужный типаж. У нее были яркие рыжие волосы, заметный макияж, и в целом она была довольно эффектной. Ассистентка подошла к ней с вопросом, не актриса ли она, и по счастливой случайности та действительно ей оказалась. Режиссер, увидев Викторию Островскую, утвердил ее она роль.   

Выяснилось, что девушка являлась актрисой, но из-за жизненных обстоятельств ей пришлось пойти работать на автобазу, чтобы прокормить ребенка. После того, как Островская получила роль в картине Гайдая, она уволилась, ожидая большого количества предложений о съемках. Этого, однако, не произошло, и актерская карьера девушки закончилась так же быстро, как и началась. 

После этого Островская погрузилась в депрессию и довела себя до состояния, после которого ей пришлось проходить лечение. К счастью, бывшая актриса смогла наладить свою жизнь: она начала заниматься спортом, саморазвитием и вести в специализированном центре гимнастику для людей, у которых есть проблемы со спиной. 

Ранее мы рассказывали о том, какие сцены вырезали из культового фильма "Операция "Ы". 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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