Джон Макклейн уже никогда не появится на экранах

Легендарный американский киноактер Брюс Уиллис, по некоторым данным, намерен завершить профессиональную карьеру и навсегда исчезнуть с экранов. По неподтвержденной информации, у звезды голливудских боевиков серьезная болезнь.

Речь идет о прогрессирующей деменции. Источник утверждает, что у звезды 1980-х и 90-х годов уже начали возникать провалы в памяти. Из-за них работа на съемочной площадке не представляется возможной. Болезнь медики выявили еще на ранней стадии, однако заболевание причиняет актеру уже ощутимые проблемы.

Так, американский кинорежиссер Мэтт Эскандари утверждает, что замечал неоднократно, как у Брюса внезапно ухудшалось состояние во время съемок. А ведь по планам актер должен сняться в этом году в одиннадцати кинокартинах.

"Да, это так. Это крайне грустно. Легендарный актер, которому становится худо прямо на ваших глазах. Я сам это замечал, работая с ним последние пару лет", – сообщил кинорежиссер.

Культовая звезда боевиков борется с ранней потерей памяти и выпускает видео-релизы, чтобы заработать как можно больше денег, пока он еще в состоянии появляться на съемках и играть отведенные роли.



А на вышедшем недавно на YouTube-канале Half in the Bag ролике говорится, что в киноотрасли давно ходят слухи, что все реплики Брюс якобы произносит с помощью скрытого наушника, который использует во время съемок. Мол, Уиллис не запоминает текст и часто путается в выполнении указаний и инструкций от режиссеров.

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