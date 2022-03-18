Антироссийские козни Запада стали "мировым преступлением" - Михалков

Антироссийские козни Запада стали "мировым преступлением" - Михалков
Никита Михалков. Фото: Alexey S. Yushenkov/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Режиссер считает, что сейчас родная страна подошла к судьбоносному моменту

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков заявил, выступая 18 марта в ходе мастер-класса в Российском фонде культуры, что текущая геополитическая ситуация с санкционным и информационным давлением на РФ – "разложение мира" и "мировое преступление".

Кинодеятель считает, что авторы подобных выпадов в отношении Москвы своими действиями явно доказывают, что христианская мораль, номинально проповедуемая и соблюдаемая лидирующими западными государствами, исчезает.

"Если папа римский не пытается против этого протестовать. Сегодня мы единственная – я не беру КНР с Индией – страна, способная сопротивляться. Больше нет никого. Именно в этом причина происходящего сейчас", – высказался кинорежиссер.

Михалков уверен, что события 2022 года – один из примеров спиралевидной истории, в котором Россия, как оплот ценностей из Писания, противостояла общему безумию. А текущие события подвели весь мир к моменту истины: в ближайшее время выяснится, выстоит страна против западной системы или нет.

Кинодел философски заявил, что упадок и конец всякой цивилизации приходит всегда не снаружи, но изнутри. Поэтому внешним вызовам страна способна противостоять с успехом. А все давление, обрушившееся молотом на Россию – отнюдь не сиюминунтное решение коллективного Запада. Речь идет о куда большем, чем специальная операция на Украине или холодное противостояние Российской Федерации против Евросоюза с Соединенными Штатами.

"Или выстоим, или не выстоим. Это глобальное наступление на русскую цивилизацию, на православную этику", – высказался кинорежиссер.

Ранее Михалков усомнился в адекватности украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой, назначившей ему заочный арест.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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