Встревоженные поклонники переживают из-за состояния кутюрье

Известный модельер Валентин Юдашкин вызывает встревоженность у поклонников – кутюрье уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. К тому же не так давно мужчина перенес коронавирусную инфекцию – судя по некоторым кадрам, Юдашкину даже нелегко ходить.

Недавно на модельера обрушились все прелести западных санкций – ему запретили показывать свою коллекцию на Неделе высокой моды. Тот поддержал проведение специальной операции на Украине. Сейчас мэтра поддерживает любимая и дорогая сердцу семья. Супруга Марина постоянно помогает Валентину и временами выкладывает видео из семейной жизни.

Утром Юдашкина опубликовала трогательный ролик, на котором прохаживается по парку, держа мужа за руку. По всей видимости, пара прогуливается в пределах участка загородного дома. Валентин очень тепло укутан – в пуховик, угги и шапку. Марина же супруга не торопит – тот очень медленно ходит. А жена тем временем пытается развлечь Валю, что-то ему рассказывая.

"Марина! Мне 62 года! Для меня Валентин Юдашкин – это не просто бог в нашем модном мире! Не надо этого видео", "Здоровья вам, великий Валентин Юдашкин", "Марина! Вы умница! Здоровья и удачи вашей семье! Восторгаюсь вами", "Здоровья вам и вашему Валечке! Великому Юдашкину", "Марина, вы такая красивая и счастливая пара", – пишут под роликом встревоженные пользователи.

Не так давно в социальных сетях сообщили, что Валентин по неизвестным причинам встретил новогодние праздники без супруги и друзей, хотя жена побывала за это время в гостях у многих знаменитостей. Марина поехала в замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина – без мужа.