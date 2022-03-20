Лазарева отказалась возвращаться в Россию

Артистка эмигрировала в европейскую страну

Татьяна Лазарева, ранее попавшая в безвыходную ситуацию в Киеве, все же сумела покинуть Украину. Артистка вышла на связь и сообщила подписчикам, где находится.



Лазарева поведала, что ей удалось уехать в Испанию – несколько дней ей понадобилось, чтобы прийти в себя.

"Дня три ушло на то, чтобы (...) собрать все в кучку", – написала она в соцсети.

Артистка заявила, что не собирается возвращаться в Россию. Она анонсировала прямой эфир для подписчиков и спросила, о чем бы они хотели узнать.

Пользователи поддержали идею о прямом эфире и написали, что им интересны подробности о ее нынешней жизни за границей.

Напомним, в начале марта Лазарева сообщила, что не может выехать из Киева, куда прибыла по делам. Она заявила, что чувствует себя в безопасности и не спускается в бомбоубежище несмотря на сирены воздушной тревоги.

Уехать из украинской столицы артистке, по ее словам, не удавалось из-за сложностей с транспортом. Она пожаловалась, что такси в городе недоступны и она не понимает, как добраться до вокзала, кроме того, в продаже не осталось нужных ей билетов.