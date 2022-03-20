Лазарева отказалась возвращаться в Россию

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Татьяна Лазарева, ранее попавшая в безвыходную ситуацию в Киеве,
все же сумела покинуть Украину. Артистка вышла на связь и сообщила подписчикам,
где находится.
Лазарева поведала, что ей удалось уехать в Испанию – несколько дней ей понадобилось, чтобы прийти в себя.
"Дня три ушло на то, чтобы (...) собрать все в кучку", – написала она в соцсети.
Артистка заявила, что не собирается возвращаться в Россию. Она анонсировала прямой эфир для подписчиков и спросила, о чем бы они хотели узнать.
Пользователи поддержали идею о прямом эфире и написали, что им интересны подробности о ее нынешней жизни за границей.
Напомним, в начале марта Лазарева сообщила, что не может выехать из Киева, куда прибыла по делам. Она заявила, что чувствует себя в безопасности и не спускается в бомбоубежище несмотря на сирены воздушной тревоги.
Уехать из украинской столицы артистке, по ее словам, не удавалось из-за сложностей с транспортом. Она пожаловалась, что такси в городе недоступны и она не понимает, как добраться до вокзала, кроме того, в продаже не осталось нужных ей билетов.
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