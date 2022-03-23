Супруга Мартиросяна поиздевалась над слухами о назначении мужа ведущим "Вечернего Урганта"

Супруга Мартиросяна поиздевалась над слухами о назначении мужа ведущим "Вечернего Урганта"
Гарик Мартиросян. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Женщина назвала "желтой прессой" распространителей таких сведений

Российский шоумен Гарик Мартиросян стал активно обсуждаться в СМИ после отъезда Ивана Урганта из России – ведущий давно покинул родную страну и отправился с родными в Израиль. Хотя и обещает вернуться, как только представится возможность. А вот замены ему до сих пор нет. Тут всплыл не менее талантливый Мартиросян.

Резиденту "Камеди" стали пророчить кресло ведущего в "Вечернем Урганте", потому что, как считают некоторые, Иван уже никогда не вернется в программу. Нашли не менее достойного профессионала, который тоже умеет остро шутить – им будто бы и оказался Гарик. Но только тот станет работать на Первом не сразу, а лишь осенью.

Мартиросян сообщил, что действительно готовит новую телепередачу к осени 2022 года. Однако вести он ее будет не на Первом канале, а на ТНТ. Хотя проектов у Гарика довольно много – 18, если говорить точно. И о замене шоу Урганта он и не думал.

Точнее на эту тему высказалась супруга шоумена Жанна Мартиросян, которая поспешила опровергнуть слухи о назначении любимого на должность ведущего "Вечернего Урганта".

"Желтая пресса продолжает прогрессировать. Что еще придумаете, ребята?" – высказалась женщина в своем телеграм-канале.

Напомним, Иван начинал свою профессиональную карьеру на радио. А определенную известность получил после того, как начал вести "Бодрое утро" на телеканале MTV. В конце "нулевых" Иван уже зарекомендовал себя как шоумен после успешных телепроектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон" (где также участвовал сам Мартиросян). А Гарик продолжал стоять у истоков юмористического формата канала ТНТ, хотя и плотно сотрудничал с Иваном долгое время.

Ранее мы рассказывали о заработках Урганта на Первом канале.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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