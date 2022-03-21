Коллега телеведущего рассказал правду о его материальном состоянии

Недавно стало известно о том, что Иван Ургант вместе с семьей находится не в России. Телеведущий улетел на отдых в Израиль, при этом никаких подробностей отпуска он не раскрывает. Людям лишь остается догадываться, в каких условиях отдыхает шоумен.

Тайну финансовых возможностей Урганта приоткрыл его коллега Отар Кушанашвили. Мужчина заявил, что ведущий заработал огромное количество денег, которые смогут тратить его правнуки и их потомки. Говоря о размере состояния шоумена, Кушанашвили отметил, что Ургант мог бы дать в долг бизнесмену Михаилу Фридману, попавшему под санкции.

Известно, что на Первом канале телеведущий зарабатывает около 3 миллионов долларов в год. Одно выступление на корпоративе от Урганта обходится желающему в 50 тысяч евро. Помимо этого, шоумен занимается актерской и рекламной деятельностью. Все эти источники в сумме приносят артисту внушительный заработок, который тот тратит в том числе и на престижное имущество.

Ранее сообщалось, что Ургант вышел на связь после появления слухов о том, что тот эмигрировал в другую страну. Телеведущий уверил подписчиков, что обязательно вернется в Россию. Оказалось, что артист просто уехал в отпуск вместе с родными. При этом комментарии к публикации были ограничены.