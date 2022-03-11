Ведущий сообщил, что паниковать не надо - с ним все хорошо

Российский шоумен Иван Ургант последние несколько дней не пропадает из передовиц звездных хроник. Ведущий выступил против проведения военной операции на Украине, а потому привлек внимание многих СМИ. Опубликовал пост на эту тему, а затем вдруг растворился.

Поползли слухи, что Иван даже якобы собрался переехать в другую страну на постоянное место жительства. Ведущему стали приписывать скандальные политические взгляды, параллельно прошел шепот о закрытии "Вечернего Урганта". При этом Александр Гудков, который работал вместе с Иваном над шоу, высказался против спецоперации.

И вот наконец сам герой вышел на связь, обнадежив подписчиков, что все в порядке – отправился отдыхать и скоро вернется.

"Без паники. Я возьму и скоро вернусь", – написал артист на своей странице в социальной сети Instagram, ограничив комментарии для обсуждения.



Буквально недавно инсайдеры сообщили журналистам, что Иван собрал всю семью и отправился в Израиль. Там у него имеется гражданство – получил заветный паспорт в 2018 году. Поэтому нельзя исключать, что звездная семья решит обосноваться там уже на постоянной основе. Ведь есть немало тех, кто уже объявляет об эмиграции и улетает за пределы России.

Руководство Первого канала убрало "Вечернего Урганта" из сетки вещания в конце февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации. Вместо этого акцент сделали на общественно-политических ток-шоу. Хотя Ксения Собчак утверждала, что программу закрыли навсегда.