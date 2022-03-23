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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо не драматизировать отъезд российских знаменитостей из России. В администрации президента не придают их словам большого значения.
Чиновник заявил, что в текущей ситуации бегство артистов не является самой большой проблемой – единичные персонажи, как бы знаковы они ни были даже для музыкального рынка страны, не делают "общую погоду". Даже в условиях миграции певцов и музыкантов в стране остается масса талантов.
Драматические моменты, полагает Песков, излишни в этом случае. Культурные деятели должны нести в массы искусство – таким образом артисты бы оказали огромную услугу всем соотечественникам.
"Мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории", – рассудил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Госслужащему также задали вопрос о том, планируются ли разговоры с культурными деятелями в текущей ситуации. В ответ официальный представитель Кремля заявил, что в настоящее время у Москвы не хватает на это времени.
"Сейчас пока не до этого", – заявил Песков.
Ранее официальный представитель Кремля отреагировал на новость о демарше сотрудницы Первого канала, которая вышла в эфире телепрограммы "Время" на камеры с плакатом, в котором призывала российское руководство свернуть проведение специальной операции на Украине и в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента страны, редактор Первого канала совершила лишь хулиганство. Женщине назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.
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