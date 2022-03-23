"Сейчас не до этого": в Кремле отреагировали на бегство артистов из России

"Сейчас не до этого": в Кремле отреагировали на бегство артистов из России
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Власти считают, что есть и дела поважнее

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо не драматизировать отъезд российских знаменитостей из России. В администрации президента не придают их словам большого значения.

Чиновник заявил, что в текущей ситуации бегство артистов не является самой большой проблемой – единичные персонажи, как бы знаковы они ни были даже для музыкального рынка страны, не делают "общую погоду". Даже в условиях миграции певцов и музыкантов в стране остается масса талантов.

Драматические моменты, полагает Песков, излишни в этом случае. Культурные деятели должны нести в массы искусство – таким образом артисты бы оказали огромную услугу всем соотечественникам.

"Мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории", – рассудил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Госслужащему также задали вопрос о том, планируются ли разговоры с культурными деятелями в текущей ситуации. В ответ официальный представитель Кремля заявил,  что в настоящее время у Москвы не хватает на это времени.

"Сейчас пока не до этого", – заявил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля отреагировал на новость о демарше сотрудницы Первого канала, которая вышла в эфире телепрограммы "Время" на камеры с плакатом, в котором призывала российское руководство свернуть проведение специальной операции на Украине и в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента страны, редактор Первого канала совершила лишь хулиганство. Женщине назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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