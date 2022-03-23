Вогнал всех в краску: Норкин поведал на "Месте встречи" скабрезную историю о походе в баню

Вогнал всех в краску: Норкин поведал на "Месте встречи" скабрезную историю о походе в баню
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Гости в студии ахнули, когда до них дошел смысл

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин по устоявшейся традиции стрельнул мощной байкой о том, как ходил в баню. Как всегда, выбрал удачное для этого время – пока в студии были дебаты. Решил утихомирить гостей и зрителей забавной историей, в которой присутствует масса скабрезностей.

В одном из выпусков "Места встречи", которые и на этот раз не обошлись без жарких споров и выяснений отношений, Норкин решил чуть-чуть снизить градус напряженности и поведал одну весьма забавную историю. Журналист вспомнил анекдот про мальчика и баню, где разворачивается само действие.

В зала общественной бани, где раздавался пар, поскользнулся мальчик и чуть было не упал. Почему почти – ребенок смог задержаться за посторонний предмет, который помог ему сохранить "почву" под ногами. Оказалось, что тем самым предметом оказалось причинное место отца.

"Отец говорит: "Вот видишь, с мамкой пошел бы – убился бы", – выдал Андрей.

Смысл невероятно смешной истории дошел отнюдь не сразу до всех гостей. Хотя спустя некоторое время присутствующие поняли, что Андрей все-так имел в виду, и решили для вида похлопать в ладоши. Раздались аплодисменты, кто-то действительно рассмеялся. Впрочем, нашлись и те, кто был смущен от подобного бесстыдства.

А не так давно Андрей вспомнил скабрезный анекдот про двух евреев, который решили отправиться в Израиль – на постоянное место жительства. История разворачивается вокруг давних знакомых, которые решили отправиться на землю обетованную. А оказалось, что при трудостройстве все свои привычки из дома мигранты не забыли и оставили при себе.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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