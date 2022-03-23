Орбакайте пришла в ужас от американской школы дочери

Орбакайте пришла в ужас от американской школы дочери
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица сравнила учебное заведение с инкубатором

Кристина Орбакайте рассказала об американской школе, в которой учится ее дочь. Артистка выявила странную тенденцию в учебном заведении. По ее словам, девочки в классах выглядят одинаково. 

Певица поделилась, что девятилетняя Клавдия возвращается домой не в том виде, в котором уходит на учебу. Орбакайте каждый раз заплетает дочери косы или делает высокий хвост, однако та приходит из школы с распущенными волосами, прямым пробором и резинкой на руке. 

Артистка пожаловалась, что девочки еще и одеваются одинаково. Ее это ужасает – певица даже сравнила американскую школу с инкубатором. Орбакайте поделилась, что стала класть дочери в рюкзак массажную щетку, чтобы она приводила волосы в аккуратный вид. Певица отметила, что для нее очень важна опрятная прическа. При этом она добавила, что научилась достигать с дочерью компромисса. Клавдия соглашается ложиться спать с заплетенной на ночь косой, чтобы наутро получалась модная и аккуратная прическа. 

Ранее стало известно о том, что Кристина Орбакайте уже давно находится на территории Штатов. Об этом рассказал ее коллега Авраам Руссо. При этом он отметил, что ему неинтересна позиция певицы по поводу спецоперации России на Украине. Стоит отметить, что исполнитель хитов сам имеет двойное гражданство – российское и американское. 

Источник: Домашний очаг ✓ Надежный источник
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